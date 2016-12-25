Версия теракта в связи с катастрофой Ту-154 практически исключена - источник

Большой разлет обломков разбившегося под Сочи Ту-154 объясняется гидроударом, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков", - сказал источник.
В свою очередь источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что теракт среди основных версий катастрофы не рассматривается и такая версия практически исключена.
"Самолет вылетел с аэродрома "Чкаловский", который представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения. Проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, не представляется возможным. В свою очередь аэропорт в Сочи является аэропортом двойного назначения и охраняется в усиленном режиме. Проникновение посторонних лиц, либо пронос кем-либо из сотрудников несанкционированных предметов исключен", - сказал источник.
Рано утром в воскресенье после вылета из аэродрома Адлера самолета Ту-154 Минобороны РФ пропала его отметка с радиолокационных радаров. Через некоторое время фрагменты корпуса самолета были обнаружены в акватории Черного моря в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ - всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.
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