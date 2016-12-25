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Регион 25.12.2016 18:53

Анкара и Москва доверяют друг другу и четко выполнили договоренности по Алеппо - глава МИД Турции

Власти Турции и РФ развивают двусторонние отношения и четко выполнили все договоренности, которые касались эвакуации людей из восточных кварталов сирийского города Алеппо, заявил в воскресенье глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия выполнила свои обещания, которые касались наших усилий по имплементации прекращения огня, предоставления гумпомощи и спасения этих людей (в Алеппо)", - приводят его слова турецкие СМИ.

"Со своей стороны, Турция тоже сдержала свое слово", - добавил он.

РФ и Турция были гарантами выполнения соглашения об эвакуации из Алеппо мирных жителей и боевиков.

Министр подчеркнул, что Москва и Анкара поняли, что могут доверять друг другу и работают над нормализацией отношений.

"Мы работаем день и ночь над тем, чтобы устранить любые препятствия. Мы хотим, чтобы были сняты ограничения в сферах торговли и путешествий. Это бы соответствовало духу нашей дружбы", - добавил М.Чавушоглу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]