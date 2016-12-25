Анкара и Москва доверяют друг другу и четко выполнили договоренности по Алеппо - глава МИД Турции

Власти Турции и РФ развивают двусторонние отношения и четко выполнили все договоренности, которые касались эвакуации людей из восточных кварталов сирийского города Алеппо, заявил в воскресенье глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия выполнила свои обещания, которые касались наших усилий по имплементации прекращения огня, предоставления гумпомощи и спасения этих людей (в Алеппо)", - приводят его слова турецкие СМИ.

"Со своей стороны, Турция тоже сдержала свое слово", - добавил он.

РФ и Турция были гарантами выполнения соглашения об эвакуации из Алеппо мирных жителей и боевиков.

Министр подчеркнул, что Москва и Анкара поняли, что могут доверять друг другу и работают над нормализацией отношений.

"Мы работаем день и ночь над тем, чтобы устранить любые препятствия. Мы хотим, чтобы были сняты ограничения в сферах торговли и путешествий. Это бы соответствовало духу нашей дружбы", - добавил М.Чавушоглу.