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СНГ 26.12.2016 10:27

Глава Таджикистана вылетел в Санкт-Петербург для участия в саммите ОДКБ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник утром отбыл в Санкт-Петербург для участия на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают помощник президента по вопросам зарубежных связей Азамшо Шарифи и другие официальные лица.

В рамках саммита ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия. "Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия", - говорилось в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, ожидается, что президенты вернутся к обсуждению кандидатуры нового генерального секретаря ОДКБ, вопрос о котором был внезапно снят с повестки дня предыдущего саммита, состоявшегося в середине октября в Ереване.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]