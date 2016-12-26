ГТК Азербайджана в 2016г увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 40%

Государственный таможенный комитет (ГТК) в 2016 году перечислил в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 229,66 млн манатов, что на 40,1% выше показателя аналогичного периода 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

«ГТК досрочно выполнил прогноз на 2016 год по перечислениям налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана. По состоянию на 24 декабря объем этих отчислений составил 2 млрд 229,66 млн манат, что на 23,2% выше планового показателя и на 40,1% больше показателя 2015 года», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2016 год определен в 1 млрд 810 млн манатов.

Н.Аббасова