Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8438 RUR   0.0289 GBR   2.1637 TRY   0.5014

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Дек 29 Дек

Финансы 26.12.2016 10:20

ГТК Азербайджана в 2016г увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 40%

Государственный таможенный комитет (ГТК) в 2016 году перечислил в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 229,66 млн манатов, что на 40,1% выше показателя аналогичного периода 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

«ГТК досрочно выполнил прогноз на 2016 год по перечислениям налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана. По состоянию на 24 декабря объем этих отчислений составил 2 млрд 229,66 млн манат, что на 23,2% выше планового показателя и на 40,1% больше показателя 2015 года», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2016 год определен в 1 млрд 810 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГТК, ГОСБЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


Похожие новости


ГТК Азербайджана увеличил за 11 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 48% ГТК Азербайджана увеличил за 10 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 46% ГТК в январе-сентябре 2016г перечислил в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на 1,65 млрд манат ГТК в I квартале увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 22% ГТК в январе-феврале увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 16% ГТК в январе незначительно сократил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]