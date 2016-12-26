BMW отзывает почти 200 тыс. автомобилей в Китае

Германский автомобилестроительный концерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW) отзовет 193 тыс. 611 автомобилей в материковом Китае из-за дефекта подушки безопасности, пишет China Daily со ссылкой на заявление китайского регулятора.

Процедура отзыва начнется с 1 августа 2017 года и затронет 168,9 тыс. импортированных в КНР автомобилей, произведенных с 9 декабря 2005 года по 23 декабря 2011 года, а также 24,75 тыс. седанов, выпущенных на китайских заводах с 12 июля 2005 года по 31 декабря 2011 года.

Как уточняет Deutsche Welle, в случае разрушения газогенератора фронтальные подушки безопасности могут сработать и нанести травмы водителю и пассажиру. Все работы по устранению дефекта будут производиться за счет BMW.

Ранее в декабре подразделение BMW в Китае объявило об отзыве 22,5 тыс. импортированных автомобилей BMW и Rolls-Royce также из-за дефекта подушек безопасности.

Между тем на прошлой неделе китайские власти предприняли меры против двух компаний, использующих товарный знак и логотип "BMN", которые во многом схожи с отличительными знаками BMW. По данным издания Shanghai Daily, суд в Шанхае постановил, что компании должны выплатить BMW компенсацию в размере 3 млн юаней (около $432 тыс.).

Один из обвиняемых Чжоу Лэцинь в 2008 году зарегистрировал в Китае компанию Deguo Baoma Group (Int`l) Holdings Limited, что переводится как German BMW Group (Int`l) Holdings Limited, а затем купил и зарегистрировал товарный знак "BMN" и логотип, напоминающий символику германского концерна.

Позднее Чжоу Лэцинь разрешил производителю одежды и обуви Chuangjia использовать товарный знак "BMN" на своей продукции, при этом с течением времени вид логотипа все больше приближался к оригиналу BMW.

Решение шанхайского суда было воспринято экспертами как важный шаг китайских властей в борьбе с подделками и нарушениями патентов.