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Экология 26.12.2016 10:40

Президент Азербайджана открыл новый парк в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник новый парк перед Бакинским конгресс-центром, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАРК, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]