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Бизнес и законодательство 26.12.2016 11:02

Свыше 100 новостроек будут строиться в Баку в 2017 году

Строительство более 100 новостроек будет вестись в Баку в 2017 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В следующем году в Баку будет вестись строительство более 100 жилых домов. Это и новостройки в рамках строительства социального жилья, а также в рамках проекта «Белый город», а также строительства нового жилья на месте старых домов", - подчеркнул И.Алиев.

По словам президента, в том числе сейчас в Баку на месте старых, находящихся в непригодном состоянии зданий, возводятся, и в ближайшее время будет вестись строительство свыше 60 новых многоэтажных жилых зданий.

"Это означает создание новых рабочих мест и оживление сектора строительства", - добавил глава государства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]