Свыше 100 новостроек будут строиться в Баку в 2017 году

Строительство более 100 новостроек будет вестись в Баку в 2017 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В следующем году в Баку будет вестись строительство более 100 жилых домов. Это и новостройки в рамках строительства социального жилья, а также в рамках проекта «Белый город», а также строительства нового жилья на месте старых домов", - подчеркнул И.Алиев.

По словам президента, в том числе сейчас в Баку на месте старых, находящихся в непригодном состоянии зданий, возводятся, и в ближайшее время будет вестись строительство свыше 60 новых многоэтажных жилых зданий.

"Это означает создание новых рабочих мест и оживление сектора строительства", - добавил глава государства.

Р.Бабаев