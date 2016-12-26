Асад посетил на Рождество сиротский приют при монастыре под Дамаском

Президент Сирии Башар Асад вместе со своей супругой Асмой на Рождество посетил сиротский приют при женском монастыре Сейдная в пригороде Дамаска, сообщает в понедельник агентство АП.

На странице администрации сирийского президента в соцсети Facebook опубликованы фотографии, на которых Б.Асад и его жена запечатлены вместе с сиротами и монахинями.

Между тем, агентство отмечает, что в этом году в Алеппо, взятом под контроль правительства, христиане впервые за четыре года смогли отметить Рождество.