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Дальнее зарубежье 26.12.2016 11:14

Асад посетил на Рождество сиротский приют при монастыре под Дамаском

Президент Сирии Башар Асад вместе со своей супругой Асмой на Рождество посетил сиротский приют при женском монастыре Сейдная в пригороде Дамаска, сообщает в понедельник агентство АП.

На странице администрации сирийского президента в соцсети Facebook опубликованы фотографии, на которых Б.Асад и его жена запечатлены вместе с сиротами и монахинями.

Между тем, агентство отмечает, что в этом году в Алеппо, взятом под контроль правительства, христиане впервые за четыре года смогли отметить Рождество.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ПРИЮТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]