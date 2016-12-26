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Дальнее зарубежье 26.12.2016 11:48

Губернатор Окинавы отзывает запрет на перенос военной базы США

Губернатор японской префектуры Окинава Такэси Онага отменил свой запрет на работы по переносу военной базы США "Футэмма" в рамках этой префектуры, сообщают в понедельник японские СМИ.

Губернатор действовал в соответствии с постановлением Верховного суда Японии от прошлого вторника. Суд поддержал позицию японского правительства, согласно которой ее следует перенести на новое место, но в той же префектуре Окинава.

Власти префектуры, в свою очередь, предлагали перенести базу в другую префектуру. Т.Онага ранее предупреждал, что будет и дальше через суды добиваться переноса американской базы.

Тем временем, глава МИД Японии Фумио Кисида сообщил, что Японии и США удалось достигнуть согласия по поводу некоторых изменений в статусе американских военнослужащих, расквартированных на японской территории. Стороны планируют сократить рамки юридической неприкосновенности, которой пользуются военные США в Японии.

Японские власти хотели бы подписать соглашение до того, как в Белый дом придет новая администрация, отмечается в сообщениях.

Переговорам на эту тему предшествовали неоднократные инциденты с участием военных США на Окинаве, включая изнасилования и нападения, что в течение долгого времени вызывало недовольство местных жителей.

Ранее на Окинаве заявляли, что не одна префектура Окинава, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры. По оценкам западных СМИ, хотя остров Окинава занимает около 1% территории Японии, здесь размещены 75% американских военных, несущих службу в Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, БАЗА, ЗАПРЕТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]