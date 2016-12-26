Мексика неожиданно увеличила экспорт в ноябре благодаря Трампу

Мексика в ноябре неожиданно увеличила экспорт и зафиксировала профицит торгового баланса, поскольку риторика избранного президента США Дональда Трампа привела к ослаблению песо и подстегнула спрос на товары из Мексики, пишет The Wall Street Journal.

Мексика увеличила экспорт на 11,1% в прошлом месяце, импорт - на 5,1%. Поставки промышленных товаров за рубеж выросли двузначными темпами, а сельхозпродукции - почти на треть, свидетельствуют данные Национального статистического института.

Положительное сальдо торгового баланса составило $200 млн по сравнению с дефицитом в $900 млн в октябре и $1,57 млрд в ноябре 2015 года, при этом никто из экспертов не ждал профицита в прошлом месяце - средний прогноз предполагал отрицательную разницу в размере $749 млн.

Экспорт нефти из Мексики вырос на 6,8% в годовом выражении - до 1,273 млн баррелей в сутки. Средняя цена барреля мексиканской нефти почти не изменилась - $38,20.

Импорт природного газа и нефтепродуктов подскочил на 23,9%, что привело к дефициту в торговле углеводородами в размере $1,2 млрд.

Около 80% мексиканского экспорта уходит в США.

Курс мексиканской валюты в ноябре падал до рекордно низкой отметки в паре с долларом - более 20 песо/$1, поскольку Д.Трамп призывал к введению спецпошлин на экспорт товаров из Мексики, репатриации производства американских компаний и сокращению числа работающих в США мексиканцев, которые переводят на родину порядка $26 млрд в год.

Вместе с тем Д.Трамп невольно популяризовал тему Мексики: согласно данным Google, "стоимость доллара в песо" занимает второе место среди поисковых запросов о финансах в США. В уходящем году американцев также тревожила судьба нигерийской найры (6-е место), сроки подачи налоговых деклараций и другие вопросы налогообложения. Кроме того, традиционно сохраняется интерес к определениям слов "Forex" и "облигация".