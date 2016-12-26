Документы о поощрении инвестиций позволят предпринимателям в Азербайджане получить льготы на сумму более $8 млн

Документы о поощрении инвестиций позволят предпринимателям в Азербайджане получить налоговын и таможенные льготы на сумму свыше $8 млн, отмечает министр экономики Шахин Мустафаев.

«Минэкономики с мая 2016 года выдало 84 документа о поощрении инвестиций (ДПИ), 212 подтверждающих документа по 56 проектам. Это позволит предпринимателям получить льготы на сумму более $8 млн», - отметил Ш.Мустафаев.

По его словам, реализация этих проектов позволит инвестировать в местное производство более 1 млрд манатов, открыть 7 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Ахундов