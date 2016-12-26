Китайский авианосец направился в Тихий океан на учения

Авианосец ВМС Китая "Ляонин" отправился в западную часть Тихого Океана для участия в военно-морских учениях, сообщило китайское издание "Саут чайна морнинг пост".

По его информации, "Ляонин" сопровождает эскадра военных кораблей, которая включает в себя несколько эсминцев и фрегатов.

Учения носят плановый характер.

Ранее в декабре "Ляонин" впервые принял участие в учениях, которые прошли в заливе Бохайвань в северо-западной части Желтого моря и в Восточно-Китайском море.

По данным китайского телевидения, эскадра военных кораблей и авианосец протестировали управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-вода", "вода-воздух", а также отрабатывали противоракетные маневры.