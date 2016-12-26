Жертвой ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стал 1 человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедшего в выходные дни на территории Азербайджана одного дорожно-транспортного происшествия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 154 преступления, 38 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 80 человек.

Кроме этого, зафиксировано пять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев