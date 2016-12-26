Таможенники Азербайджана изъяли из продажи более 53 тыс. пиротехнических изделий

Таможенные органы Азербайджана изъяли из продажи более 53 тыс. пиротехнических изделий, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями Главного таможенного управления города Баку изъяли в торговых центрах «Бина» и «Садарак» 53,2 тыс. пиротехнических изделий», - отмечает ГТК.

Р.Бабаев