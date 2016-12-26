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Происшествия 26.12.2016 11:55

Таможенники Азербайджана изъяли из продажи более 53 тыс. пиротехнических изделий

Таможенные органы Азербайджана изъяли из продажи более 53 тыс. пиротехнических изделий, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями Главного таможенного управления города Баку изъяли в торговых центрах «Бина» и «Садарак» 53,2 тыс. пиротехнических изделий», - отмечает ГТК.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАМОЖНЯ, ПИРОТЕХНИКА, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]