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Дальнее зарубежье 26.12.2016 12:31

В Южной Корее для борьбы с распространением птичьего гриппа мобилизуют армию

Власти Южной Кореи приняли решение задействовать армию для уничтожения домашней птицы с целью избежать распространения высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N6, сообщают в понедельник западные СМИ.

В течение суток в ряде районов, где уже зафиксированы случаи заряжения, планируется ликвидировать около 1,6 млн особей.

В заявлении министерства сельского хозяйства Южной Кореи отмечается, что после уничтожения очередной партии птиц общее число забитых уток и кур составит 26 млн особей - с момента начала распространения H5N6 в Южной Корее в середине ноября.

Нынешняя эпидемия птичьего гриппа стала самой масштабной с 2014 года.

Власти Южной Кореи опасаются, что широкомасштабное истребление домашней птицы может привести к стремительному росту цен на птичьи мясо и яйца.

Случаи заражения людей вирусом H5N6 в Южной Корее пока не зафиксированы.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ГРИПП, ПТИЦЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]