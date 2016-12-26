В Южной Корее для борьбы с распространением птичьего гриппа мобилизуют армию

Власти Южной Кореи приняли решение задействовать армию для уничтожения домашней птицы с целью избежать распространения высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N6, сообщают в понедельник западные СМИ.

В течение суток в ряде районов, где уже зафиксированы случаи заряжения, планируется ликвидировать около 1,6 млн особей.

В заявлении министерства сельского хозяйства Южной Кореи отмечается, что после уничтожения очередной партии птиц общее число забитых уток и кур составит 26 млн особей - с момента начала распространения H5N6 в Южной Корее в середине ноября.

Нынешняя эпидемия птичьего гриппа стала самой масштабной с 2014 года.

Власти Южной Кореи опасаются, что широкомасштабное истребление домашней птицы может привести к стремительному росту цен на птичьи мясо и яйца.

Случаи заражения людей вирусом H5N6 в Южной Корее пока не зафиксированы.