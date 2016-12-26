Свыше 40 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы 34 рейса отменены, 10 задержаны, следует из информации, размещенной на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 11:00 МСК в аэропорту "Шереметьево" 3 рейса числятся задержанными, 31 - отмененными. В "Домодедово" 7 рейсов задержан, еще 2 отменены. Во "Внуково" отменен один рейс.