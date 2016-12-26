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Транспорт и связь 26.12.2016 12:22

Свыше 40 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы 34 рейса отменены, 10 задержаны, следует из информации, размещенной на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 11:00 МСК в аэропорту "Шереметьево" 3 рейса числятся задержанными, 31 - отмененными. В "Домодедово" 7 рейсов задержан, еще 2 отменены. Во "Внуково" отменен один рейс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, АЭРОПОРТЫ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]