На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире.

Ель сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра, сообщает BBC.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий. Жители Шри-Ланки исповедуют в основном буддизм, индуизм или ислам. Однако в стране и немало католиков.

По словам создателей, они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокую в мире.

В настоящее время рекорд принадлежит 53-метровой елке, воздвигнутой в 2015 году в китайском Гуанчжоу.