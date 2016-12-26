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Это интересно 26.12.2016 12:24

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире.

Ель сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра, сообщает BBC.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий. Жители Шри-Ланки исповедуют в основном буддизм, индуизм или ислам. Однако в стране и немало католиков.

По словам создателей, они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокую в мире.

В настоящее время рекорд принадлежит 53-метровой елке, воздвигнутой в 2015 году в китайском Гуанчжоу.

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Тэги: ШРИЛАНКА, ЕЛЬ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]