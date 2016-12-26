Лукашенко: граждане Белоруссии отозвались на горе, постигшее россиян

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может оставаться в стороне от трагических событий в России.
"Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий", - цитирует пресс-служба А.Лукашенко его слова.
Президент отметил, что в знак солидарности с российским народом в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. "Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому попрошу, чтобы правоохранительные органы посмотрели за порядком вокруг российского посольства. Сегодня в посольстве открыта Книга соболезнований. Уверен, что наши государственные служащие и другие люди откликнутся и побывают там", - отметил он.
По информации пресс-службы, на совещании с участием главы Белоруссии почтили минутой молчания память погибших в результате трагедий в России.
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