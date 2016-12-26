С резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского Союза

После вступления Игоря Додона в должность президента Молдавии, с резиденции главы государства убрали флаг Европейского Союза.
На это обратили внимание журналисты, которые в понедельник утром пришли на первый брифинг президента, представившего команду своих советников.
Если раньше слева висел флаг Республики Молдова, а справа флаг Евросоюза, то теперь остался только молдавский флаг.
Кроме того, в выходные был изменен сайт президента РМ, который ведется на трех языках. Если версии на английском и русском языке остались неизменными, то версия на румынском языке (RO) была изменена на версию на молдавском языке (MD).
Пресс-секретарь президента Иван Чебан заявил журналистам в понедельник, что "президент уважает Конституцию и призывает всех следовать этому примеру".
Согласно Конституции Молдавии, "государственным языком в Молдавии является молдавский язык на основе латинской графики" (ст. 13). В то же время, согласно решению Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, название языка признано "румынский язык". КС объяснил это тем, что в Декларации о независимости Молдавии, которая является составной частью Конституции, язык называется румынским. Такого же мнения придерживаются ученые-лингвисты. Молдавский язык на кириллице был переведен на латинскую графику в 1989 года. После провозглашения независимости Молдавии он стал преподаваться в учебных заведениях как "румынский". При этом, сторонники разного названия языка признают, что между молдавским и румынским не существует разницы.
Игорь Додон был избран на пост президента 13 ноября. Своими основными задачами на посту главы государства он провозгласил укрепление государственности и нейтралитета, защиту православия и молдавской идентичности.
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