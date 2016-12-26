Президенты Киргизии и Узбекистана дали поручения компетентным органам до середины января проработать все имеющиеся проблемы по границе

Бишкек и Ташкент намерены активизировать процесс переговоров по делимитации и демаркации госграницы, сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии, замруководителя аппарата Сапар Исаков.
"С большой уверенностью хочу отметить, что до середины января у сторон состоятся несколько раундов переговоров по демаркации и делимитации границ", - сказал он в понедельник журналистам, комментируя итоги прошедших 24 декабря в Самарканде переговоров президентов Киргизии и Узбекистана Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиеева.
С.Исаков сообщил, что к сегодняшнему дню Киргизия и Узбекистан описали около 70% общей территории наших границ.
"Главы государств в ходе двусторонней встречи коснулись этого вопроса и дали поручения до середины января проработать все имеющиеся проблемы по границам. Соответствующие госорганы, отвечающие за делимитацию, демаркацию границ, будут скрупулезно заниматься этими вопросами", - подчеркнул он.
С.Исаков отметил, что "рабочий визит президента Киргизии в город Самарканд прошел на самом высоком уровне".
"Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались все вопросы, которые стоят на повестке отношений двух стран, мы идем на позитивном уровне", - сказал он.
Протяженность киргизско-узбекской госграницы составляет 1378 км. На границе существует несколько десятков несогласованных и неописанных участков, территориальная принадлежность которых является предметов многолетних споров и источником частых приграничных конфликтов, в том числе и с применением оружия.
Вместе с тем осенью текущего года стороны стали более активно продвигаться в решение приграничных вопросов, состоялось несколько заседаний киргизско-узбекских рабочих групп, которые, в том числе, согласовали перечень отдельных участков на границе, по которым совпадают позиции сторон.
А.Атамбаев прибыл в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и ОДКБ.
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