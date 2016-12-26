SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию после капремонта скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2646 ранее была пробурена с морского основания №1637А.

Суточный дебит скважины после капремонта составляет 12 тонн нефти.

Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни"

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова