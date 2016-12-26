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СНГ 26.12.2016 14:05

Новый президент Молдавии в основном сформировал штат своих советников

Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник представил своих советников.

По его словам, советник по внутренней политике и пресс-секретарем президента стал Иван Чебан. Генеральным секретарем аппарата президента назначен Руслан Флоча, который ранее возглавлял аппарат премьер-министра Зинаиды Гречаной и был руководителем центрального отделения Национального центра по борьбу с коррупцией. Советником по юридическим и институционным вопросам, представитель президента по отношениям с парламентом и правительством стал Максим Лебединский (был юристом Партии социалистов, летом был назначен членом Центральной избирательной комиссии).

Елена Горелова, экономист, работавшая в неправительственном секторе, стала советником по экономике, а Корнелиу Попович (работал в области науки и исследований) - советником по культуре и науке.

Работавший заместителем министра сельского хозяйства и пищевой промышленности в правительстве З.Гречаной Ион Пержу назначен советником в области агропромышленного комплекса и публичной администрации, Василий Шова, бывший министром по реинтеграции на протяжении восьми лет правления Партии коммунистов, - советником по реинтеграции, а Андрей Негуца, который был депутатом от Партии коммунистов, а с 2003 года - руководителем представительства Молдовы в Совете Европы, послом во Франции, послом в России, депутатом от Партии социалистов, стал советником по внешней политике.

Пока не были назначены советник по вопросам безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, советник по социальному развитию и советник по диаспоре. Из названия должности "советник по внешней политике и европейской интеграции исключено словосочетание "европейская интеграция".

Президент подчеркнул, что советником по вопросам диаспоры станет кто-то из трудовых мигрантов, которые в настоящее время работают за рубежом. Он призвал представителей диаспоры присылать CV, после чего будет назначен советник.

И.Додон также сообщил, что встретится в понедельник с премьер-министром Павлом Филипом, после чего намерен провести заседания по вопросам банковского сектора, развития экономики и торговли, пенсионной реформе.

Игорь Додон был избран на пост президента 13 ноября, вступил в должность в пятницу, 23 декабря.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]