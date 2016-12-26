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Культура 26.12.2016 13:03

Народная артистка Зейнаб Ханларова стала лауреатом ордена «Гейдара Алиева»

Народная артистка Азербайджана, известная певица и депутат Милли Меджлиса Зейнаб Ханларова награждена орденом Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил З.Ханларову высокой государственной наградой за особый вклад в развитие азербайджанской культуры, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПЕВИЦА, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]