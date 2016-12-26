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Дальнее зарубежье 26.12.2016 13:27

Китай испытал второй прототип истребителя пятого поколения

В Китае провели испытания второго прототипа истребителя пятого поколения FC-31 Gyrfalcon ("Кречет"), сообщает в понедельник газета "Чайна дейли".

По данным источника издания, испытательный полет прошел в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин.

Ранее истребитель был известен под названием "Цзянь-31" (J-31). Испытания первого его прототипа прошли в этой же провинции в октябре 2011 года.

Второй прототип FC-31 обладает лучшими характеристиками незаметности для радиолокационных систем, усовершенствованным электронным оборудованием и конструкцией, а также большей максимальной полезной нагрузкой, отмечает газета.

Максимальная взлетная масса истребителя составляет 28 тонн, радиус полета - 1250 км, максимальная скорость 1,8 Маха (более 2 тыс. км/ч). Он будет способен нести до 8 тонн вооружения. Стоимость самолета может достигнуть $70 млн.

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Тэги: КИТАЙ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, ИСПЫТАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]