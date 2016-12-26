Медэксперты в Москве начали отбор проб у родственников для опознания погибших в катастрофе Ту-154 - Минобороны РФ

В Бюро судмедэкспертизы Москвы начат отбор генетических проб у родственников для опознания погибших в катастрофе самолета Ту-154, сообщили в министерстве обороны РФ в понедельник.
"В Бюро судебной медицинской экспертизы города Москвы специалисты 111 главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к заборе генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в 8:05 мск самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставил в Москву обнаруженные на месте авиакатастрофы 10 тел и 86 фрагментов погибших.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
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