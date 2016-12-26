Зона поиска 9 азербайджанских нефтяников на Каспии расширена до 145 км - штаб

Штаб поисковых работ расширил зону поиска 9 азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в Каспийском море в результате обрушения эстакады на месторождении Сангачалы-Хара-Зиря-Дуванный, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в штабе.
«Зона поиска расширена и охватывает территорию протяженностью 145 км и шириной 120 км. Поиску нефтяников, пропавших без вести в Каспийском море, продолжается с привлечением 44 судов и 6 вертолетов. Также к поисковым работам привлечено более 700 человек, включая водолазов SOCAR и МЧС, и 191 человек одной из частей МЧС для визуального осмотра морского побережья», - отмечается в информации штаба.
Кроме того, с помощью подводных аппаратов «ROV», установленных на борту безэкипажных поисково-спасательных судов «Мамед Сулейманов» и «Тебриз Халилбейли» продолжается круглосуточный видео-поиск. В процессе поисково-спасательных операций обнаружено более 100 предметов, предположительно относящихся к рухнувшей эстакаде.
Как сообщалось ранее, в результате падения в море части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный 15 декабря без вести пропали 10 человек. Тело одного из нефтяников было найдено.
Генпрокуратура Азербайджана накануне возбудило уголовное дело в связи данным инцидентом по статье 162.2 УК Азербайджана (Гибель людей в результате нарушения правил безопасности труда по неосторожности).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил МЧС, компании SOCAR и ЗАО "Каспийское морское пароходство" (Каспар) ускорить работы для поиска и спасения нефтяников. Кроме этого, он поручил SOCAR оценить степень нанесенного ущерба и определить состояние пункта сбора нефти №3, где произошел инцидент.
Госнефтекомпании также поручено принять неотложные меры для устранения последствий трагедии.
Кроме того, SOCAR должна изучить состояние объектов и установок в своих структурах на предмет соответствия нормам и требованиям безопасности, устранить выявленные недостатки.
Н.Аббасова
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