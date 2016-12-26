Японский премьер и глава МИД соболезнуют в связи с авиакатастрофой российского Ту-154

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением российского авиалайнера Ту-154 в районе Сочи, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте МИД Японии.

Свои соболезнования также выразил глава МИД Японии Фумио Кисида в отдельном послании на имя своего российского коллеги Сергея Лаврова.