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Дальнее зарубежье 26.12.2016 15:34

Японский премьер и глава МИД соболезнуют в связи с авиакатастрофой российского Ту-154

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением российского авиалайнера Ту-154 в районе Сочи, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте МИД Японии.

Свои соболезнования также выразил глава МИД Японии Фумио Кисида в отдельном послании на имя своего российского коллеги Сергея Лаврова.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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