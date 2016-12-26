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СНГ 26.12.2016 15:41

РФ и Казахстан договорились о концепции сотрудничества на комплексе "Байконур"

Концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" между Россией и Казахстаном подписали в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

Кроме того, был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между странами о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года. Свои подписи под протоколом о внесении изменений в соглашение поставили гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Документы были подписаны по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, "БАЙКОНУР", СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]