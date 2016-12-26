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Дальнее зарубежье 26.12.2016 16:02

Крупного спортивного чиновника в КНР приговорили к 10,5 годам тюрьмы за коррупцию - газета

Суд в Китае приговорил экс-заместителя руководителя главного управления по делам спорта Сяо Тянь к 10,5 годам лишения свободы за коррупцию, сообщило в понедельник китайское издание "Саут чайна морнинг пост".

Cуд города Наньян в провинции Хэнань признал его виновным в том, что будучи на различных должностях в период с 1997 по 2014 годы, бывший чиновник получил взятки на общую сумму 7,96 млн юаней ($1,95 млн).

Издание отмечает, что Сяо Тянь признал свою вину, раскаялся, а также передал государству свои незаконные доходы, в результате чего суд смягчил наказание.

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Тэги: КИТАЙ, СУД, ЧИНОВНИК, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]