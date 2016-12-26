Крупного спортивного чиновника в КНР приговорили к 10,5 годам тюрьмы за коррупцию - газета

Суд в Китае приговорил экс-заместителя руководителя главного управления по делам спорта Сяо Тянь к 10,5 годам лишения свободы за коррупцию, сообщило в понедельник китайское издание "Саут чайна морнинг пост".

Cуд города Наньян в провинции Хэнань признал его виновным в том, что будучи на различных должностях в период с 1997 по 2014 годы, бывший чиновник получил взятки на общую сумму 7,96 млн юаней ($1,95 млн).

Издание отмечает, что Сяо Тянь признал свою вину, раскаялся, а также передал государству свои незаконные доходы, в результате чего суд смягчил наказание.