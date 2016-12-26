Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8438 RUR   0.0289 GBR   2.1637 TRY   0.5014

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Дек 29 Дек

СНГ 26.12.2016 16:13

Путин видит в активных интеграционных усилиях Казахстана залог успеха проектов ЕвразЭС

Казахстан является активным участником интеграционных процессов, которые благотворно отражаются на всех участниках ЕврАзЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Казахстан - активный участник процессов на постсоветском пространстве интеграционных. И сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, он отражается благотворно и на всех участниках Евразийского экономического союза", - заявил В.Путин на переговорах со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Российский лидер также поздравил главу республики с 25-летием независимости Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАЗАХСТАН, ИНТЕГРАЦИЯ


Похожие новости


Президент Туркменистана выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154 На своей 12-й большой пресс-конференции Путин за 3 часа 50 минут ответил на 62 вопроса Решение об участии или неучастии в выборах 2018 года будет принято, когда "время созреет" - Путин "Нормандский формат" недостаточно эффективен, но отказ от него приведет к ухудшению ситуации - Путин Эффективность программ создания "ядерного зонтика" сомнительна - Путин Путин признал проблему допинга в российском спорте, но отверг обвинения в наличии в РФ системы господдержки допинга

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]