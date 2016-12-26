Путин видит в активных интеграционных усилиях Казахстана залог успеха проектов ЕвразЭС

Казахстан является активным участником интеграционных процессов, которые благотворно отражаются на всех участниках ЕврАзЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Казахстан - активный участник процессов на постсоветском пространстве интеграционных. И сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, он отражается благотворно и на всех участниках Евразийского экономического союза", - заявил В.Путин на переговорах со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Российский лидер также поздравил главу республики с 25-летием независимости Казахстана.