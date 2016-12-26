В Астане рассчитывают, что Белоруссия поддержит таможенный кодекс ЕАЭС - президент Казахстана

Казахстан рассчитывает, что Белоруссия поддержит таможенный кодекс ЕАЭС, согласованный странами союза, заявил в понедельник президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Таможенный кодекс согласован и готов к подписанию. Я думаю, что присутствующие главы государств одобрят его. Отсутствующие потом присоединятся, потому что ни у кого не было замечаний - было согласовано", - сказал Н.Назарбаев в Петербурге, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.