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СНГ 26.12.2016 16:43

В Астане рассчитывают, что Белоруссия поддержит таможенный кодекс ЕАЭС - президент Казахстана

Казахстан рассчитывает, что Белоруссия поддержит таможенный кодекс ЕАЭС, согласованный странами союза, заявил в понедельник президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Таможенный кодекс согласован и готов к подписанию. Я думаю, что присутствующие главы государств одобрят его. Отсутствующие потом присоединятся, потому что ни у кого не было замечаний - было согласовано", - сказал Н.Назарбаев в Петербурге, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]