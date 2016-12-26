НФПП за 13 лет профинансировал проекты общей стоимостью 4 млрд манатов

Общая стоимость проектов, профинансированных Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП) за последние 13 лет, составляет 4 млрд манатов, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Суммарный объем льготных кредитов, выданных за последние 13 лет более 32 тыс. предпринимателям в Азербайджане по линии НФПП, составляет почти 2 млрд манатов. Общая стоимость этих проектов составляет 4 млрд манатов», - сказал Ш.Мустафаев.
По его словам, эти проекты позволили создать около 143 тыс. рабочих мест.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и кредитных союзов. В 2015 году объем кредитования по линии фонда составил 248,5 млн манатов. В 2016 году объем кредитования по линии фонда составит 250 млн манатов.
А.Ахундов
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