Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8438 RUR   0.0289 GBR   2.1637 TRY   0.5014

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Дек 29 Дек

Финансы 26.12.2016 16:08

НФПП за 13 лет профинансировал проекты общей стоимостью 4 млрд манатов

Общая стоимость проектов, профинансированных Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП) за последние 13 лет, составляет 4 млрд манатов, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Суммарный объем льготных кредитов, выданных за последние 13 лет более 32 тыс. предпринимателям в Азербайджане по линии НФПП, составляет почти 2 млрд манатов. Общая стоимость этих проектов составляет 4 млрд манатов», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, эти проекты позволили создать около 143 тыс. рабочих мест.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и кредитных союзов. В 2015 году объем кредитования по линии фонда составил 248,5 млн манатов. В 2016 году объем кредитования по линии фонда составит 250 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


Похожие новости


Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 155,4 млн манатов Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 144 млн манатов Объем кредитования бизнеса в Азербайджане в 2016г по линии НФПП составит около 200 млн манатов Кредиты по линии НФПП до сих пор получили около 32,4 тыс. предпринимателей в Азербайджане Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 136 млн манатов Кредиты по линии НФПП до сих пор получили около 32,3 тыс. предпринимателей в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]