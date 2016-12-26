Азербайджанский Expressbank стал принципиальным членом MasterCard

Азербайджанский Expressbank стал принципиальным членом международной платежной системы MasterCard, отмечается в сообщении банка.

«Лицензия на принципиальное членство дает право оказывать услуги по эмиссии международных карт банкам, не имеющим такого членства», - говорится в сообщении.

Для получения принципиального членства банк должен быть достаточно крупным и эмитировать и обслуживать большое количество банковских карт.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Ахундов