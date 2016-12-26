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Финансы 26.12.2016 16:08

Азербайджанский Expressbank стал принципиальным членом MasterCard

Азербайджанский Expressbank стал принципиальным членом международной платежной системы MasterCard, отмечается в сообщении банка.

«Лицензия на принципиальное членство дает право оказывать услуги по эмиссии международных карт банкам, не имеющим такого членства», - говорится в сообщении.

Для получения принципиального членства банк должен быть достаточно крупным и эмитировать и обслуживать большое количество банковских карт.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Ахундов

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Тэги: БАНК, MASTERCARD, СТАТУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]