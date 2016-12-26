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Регион 26.12.2016 17:17

Сотни тысяч птиц уничтожены в Иране в рамках борьбы с птичьим гриппом

Власти Ирана уничтожили сотни тысяч птиц из-за вспышки вируса птичьего гриппа H1N8 и H1N5, сообщает в понедельник агентство ИРНА.

За последние несколько дней в северной провинции Казвин было уничтожено 63 тыс. кур, 800 тыс. оплодотворенных яиц и только что вылупившихся цыплят. Истреблению подверглись и дикие птицы, главным образом гуси.

Действие охотничьих лицензий на отстрел птиц приостановлено, жителям страны рекомендовано не покупать дичь на рынках, отмечает агентство.

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Тэги: ИРАН, ГРИПП, ПТИЦЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]