Сотни тысяч птиц уничтожены в Иране в рамках борьбы с птичьим гриппом

Власти Ирана уничтожили сотни тысяч птиц из-за вспышки вируса птичьего гриппа H1N8 и H1N5, сообщает в понедельник агентство ИРНА.
За последние несколько дней в северной провинции Казвин было уничтожено 63 тыс. кур, 800 тыс. оплодотворенных яиц и только что вылупившихся цыплят. Истреблению подверглись и дикие птицы, главным образом гуси.
Действие охотничьих лицензий на отстрел птиц приостановлено, жителям страны рекомендовано не покупать дичь на рынках, отмечает агентство.
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