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СНГ 26.12.2016 17:34

Киргизия будет председательствовать в ЕАЭС в следующем году

Председателем Евразийского экономического союза в 2017 году станет Киргизия, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Хочу поздравить Алмазбека Шаршеновича (Атамбаева) и выразить надежду, что председательствование Киргизии в ЕАЭС послужит дальнейшему креплению интеграционных процессов", - сказал Н.Назарбаев, выступая в понедельник на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Киргизия стала членом ЕАЭС в августе 2015 года.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]