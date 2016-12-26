Киргизия будет председательствовать в ЕАЭС в следующем году

Председателем Евразийского экономического союза в 2017 году станет Киргизия, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Хочу поздравить Алмазбека Шаршеновича (Атамбаева) и выразить надежду, что председательствование Киргизии в ЕАЭС послужит дальнейшему креплению интеграционных процессов", - сказал Н.Назарбаев, выступая в понедельник на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Киргизия стала членом ЕАЭС в августе 2015 года.