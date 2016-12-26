Президент Азербайджана заложил парк «Площадь фонтанов», автостоянку и пешеходный переход в «Белом городе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в понедельник парк «Площадь фонтанов», пешеходный переход и общественный паркинг-комплекс в рамках проекта «Белый город», сообщает сайт главы государства.
Президент был проинформирован о том, что территория Площади фонтанов когда-то считалась самой загрязненной частью Черного города. В настоящее время в этом квартале ведется строительство семиэтажных жилых зданий, парка, подземной общественной стоянки на 760 автомобилей и пешеходного перехода.
На Площади фонтанов, вдоль проспекта Нобеля, будут размещаться восточно-западные офисные здания «Landmark». Сюда можно будет попасть с одной из станций метро, которые будут построены в «Белом городе».
Глава государства также ознакомился с проводимыми в «Белом городе» работами, в том числе с первым кварталом проекта «Зеленый остров».
Р.Бабаев
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