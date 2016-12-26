Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8438 RUR   0.0289 GBR   2.1637 TRY   0.5014

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Дек 29 Дек

Социум 26.12.2016 16:25

Президент Азербайджана заложил парк «Площадь фонтанов», автостоянку и пешеходный переход в «Белом городе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в понедельник парк «Площадь фонтанов», пешеходный переход и общественный паркинг-комплекс в рамках проекта «Белый город», сообщает сайт главы государства.

Президент был проинформирован о том, что территория Площади фонтанов когда-то считалась самой загрязненной частью Черного города. В настоящее время в этом квартале ведется строительство семиэтажных жилых зданий, парка, подземной общественной стоянки на 760 автомобилей и пешеходного перехода.

На Площади фонтанов, вдоль проспекта Нобеля, будут размещаться восточно-западные офисные здания «Landmark». Сюда можно будет попасть с одной из станций метро, которые будут построены в «Белом городе».

Глава государства также ознакомился с проводимыми в «Белом городе» работами, в том числе с первым кварталом проекта «Зеленый остров».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАБОТА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана ознакомился с работами в «Белом городе» Счетная палата Бразилии нашла нарушения в работе президента, угроза импичмента усиливается Путин подчеркивает важность обеспечения устойчивости и безопасности российского сегмента интернета Большинство россиян довольны работой президента, им нравится его опытность и энергичность - опрос Путин заявляет, что доволен работой премьера и кабмина Президент Украины надеется на плодотворную работу депутатов новой Рады во благо своей страны

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]