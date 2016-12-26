Белорусский парламентарий заявляет о ряде проблем в отношениях с Россией

Глава нижней палаты парламента Белоруссии, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Владимир Андрейченко заявил о наличии серьезных проблем во взаимоотношениях России и Белоруссии.
"Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим у себя: все ли так благостно в наших отношениях, можно ли быть довольными текущим состоянием дел? Абсолютно нет", - сказал В.Андрейченко в понедельник в ходе заседания 51-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Он отметил, что "при всех очень весомых достижениях есть ряд вопросов и проблем, требующих серьезного внимания как организаторов интеграционного процесса, так и союзных парламентариев".
В частности, В.Андрейченко напомнил, что в последнее время много говорится об укреплении торгово-экономического сотрудничества и необходимости роста товарооборота между РФ и Белоруссией, а также о "устранении барьеров двусторонней торговли, создании равных условий для субъектов хозяйствования, о совместных импортозамещающих производствах, реализации согласованной сельскохозяйственной промышленной политики".
"Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, причем это делается практически регулярно", - сказал спикер нижней палаты парламента Белоруссии.
Он также заявил, что не соответствует белорусским интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. "С момента запуска ЕАЭС 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения, исключение составляет подписание, и то с опозданием на год, пакета документов по формированию общего рынка лекарственных средств, который тоже пока, к сожалению, не заработал", - сказал В.Андрейченко.
По его мнению, "складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто политический проект".
"У нас не может не вызывать озабоченности сужение важного для Белоруссии российского рынка и периодическое возникновение споров с доступом на него молочной и другой белорусской продукции", - сказал парламентарий.
Кроме того, он напомнил, что "в свое время в рамках Союзного государства было принято решение о равнодоходных ценах на газ для белорусских и российских субъектов хозяйствования, но оно так и осталось на бумаге".
По словам В.Андрейченко, "в результате дополнительная нагрузка на экономику Белоруссии за последние 10 лет составила $15 млрд".
В своем выступлении политик обратил внимание на ситуацию на белорусско-российской границе, добавив, что она "выходит за рамки как договорной базы, так и здравого смысла".
"20 лет все было нормально. С 2004 года мы успешно применяли единую миграционную карту, которую иностранцы получали при въезде в Союзное государство, и предъявляли при выезде. Сейчас вдруг все это стало невозможным, причем сделано это было без всяких консультаций и предварительных уведомлений", - заявил В.Андрейченко.
По его словам, "в информационной политике складывается ощущение, что в российском общественном мнении пытаются переформатировать образ Белоруссии и белорусов". "Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить в качестве неискренних и несамостоятельных, живущих за счет России, партнеров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины", - сказал парламентарий.
Он считает, что Парламентское собрание Союза Белоруссии и России должно приложить максимальные усилия к тому, чтобы разрешить обозначенные им моменты, которые "абсолютно негативно влияют на наши интеграционные процессы и могут их затормозить".
Особенно важно это в преддверии 20-летия подписания договора о Союзе Белоруссии и России, которое должно отмечаться в следующем году, сказал В.Андрейченко.
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