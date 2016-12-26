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Регион 26.12.2016 17:42

Турция требует помощи у антиигиловской коалиции в освобождении сирийского Эль-Баба

Турция призвала международную коалицию по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) оказать воздушную поддержку турецким войскам в операции в сирийском городе Эль-Баб, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Международная коалиция должна выполнить свои обязанности и оказать воздушную поддержку в сражении, которое мы ведем в Эль-Бабе. Отсутствие необходимой поддержки неприемлемо", - сказал И.Калын на пресс-конференции в понедельник.

Освобождение Эль-Баба от боевиков ИГ - часть операции "Щит Евфрата", которую турецкая армия проводит с конца августа на севере Сирии.

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобождение города Эль-Баб от ИГ почти завершено.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]