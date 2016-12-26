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Дальнее зарубежье 26.12.2016 16:42

Обама считает, что победил бы на выборах в этом году, если бы мог баллотироваться - интервью

Президент США Барак Обама уверен, что выиграл бы президентскую гонку в этом году, если бы имел возможность избираться на третий срок, сообщает в понедельник Си-Эн-Эн.

"Я уверен, что, если бы я участвовал в выборах, то я смог бы мобилизовать большинство американского народа", - сказал Б.Обама в интервью программе "The Axe Files", которую телеканал выпускает совместно с Чикагским университетом.

Президент считает, что американцы все еще верят в его "идеологию прогрессивных изменений", и что это могло бы сплотить электорат.

Вместе с тем, комментируя проигрыш кандидата от демократов Хиллари Клинтон, Б.Обама отметил, что она "вела блестящую кампанию в действительно тяжелых условиях". В частности, по мнению президента, с Х.Клинтон "плохо обошлись СМИ".

Отвечая на вопрос о своих планах на будущее, Б.Обама сказал, что сконцентрируется на написании книги и анализе своей деятельности на посту президента. Он отметил, что собирается со своей семьей жить в Вашингтоне, пока его младшая дочь не окончит школу.

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Тэги: США, ОБАМА, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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