Формат РФ-Турция-Иран имеет особую важность для борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке - замглавы МИД РФ Богданов

Формат взаимодействия Россия-Турция-Иран представляет особую важность для борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"...Сейчас очень важен формат Россия-Иран-Турция, потому что есть возможности координации с нами антитеррористической активности и на сирийской территории, и на иракской территории", - сказал М.Богданов в интервью "Интерфаксу".

"Существует ряд тонких моментов, это и курдский вопрос, и соблюдение суверенитета той или другой страны, поэтому мы выступаем за широкий антитеррористический фронт, где заглавную роль играли бы национальные силы из Сирии и Ирака во главе с правительствами Дамаска и Багдада , потому что это их государства, и их территория", - подчеркнул М.Богданов.