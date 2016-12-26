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Регион 26.12.2016 16:43

Формат РФ-Турция-Иран имеет особую важность для борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке - замглавы МИД РФ Богданов

Формат взаимодействия Россия-Турция-Иран представляет особую важность для борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"...Сейчас очень важен формат Россия-Иран-Турция, потому что есть возможности координации с нами антитеррористической активности и на сирийской территории, и на иракской территории", - сказал М.Богданов в интервью "Интерфаксу".

"Существует ряд тонких моментов, это и курдский вопрос, и соблюдение суверенитета той или другой страны, поэтому мы выступаем за широкий антитеррористический фронт, где заглавную роль играли бы национальные силы из Сирии и Ирака во главе с правительствами Дамаска и Багдада , потому что это их государства, и их территория", - подчеркнул М.Богданов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]