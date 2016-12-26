Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8438 RUR   0.0289 GBR   2.1637 TRY   0.5014

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Дек 29 Дек

СНГ 26.12.2016 19:01

Проблемы во взаимодействии стран ЕврАзЭС отрицательно влияют на экономический эффект от интеграции Киргизии в союз - Атамбаев

Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев считает, что негативные моменты превалируют в сотрудничестве стран ЕврАзЭС, что плохо сказывается на интеграции республики в Союз.

"2016 год был показательным для Киргизской Республики в качестве полноправного члена Союза, и произошло много изменений, в том числе, как позитивные моменты были, так и отрицательные. К сожалению, негатив даже временами превалирует, и это в целом накладывает, конечно, отпечаток на то, как народ Киргизстана принимает вступление в ЕврАзЭС, это естественно накладывает отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Киргизстана в ЕврАзЭС", - заявил А.Атамбаев. на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он не стал пояснять, какие именно проблемы возникают во взаимодействии стран-участниц ЕврАзЭС и предложил озвучить их позже в закрытом для прессы режиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРАЗЭС, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Путин 26 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ ЕврАзЭС может привлечь Азербайджан в отдаленной перспективе - эксперт Путин отправляется в Минск на саммит СНГ и заключительное заседание межгоссовета ЕврАзЭС Россия не пытается втянуть Азербайджан в Таможенный союз и ЕврАзЭС - посол Фонд ЕврАзЭС одобрил III транш стабкредита для Белоруссии на $440 млн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]