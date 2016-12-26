Проблемы во взаимодействии стран ЕврАзЭС отрицательно влияют на экономический эффект от интеграции Киргизии в союз - Атамбаев

Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев считает, что негативные моменты превалируют в сотрудничестве стран ЕврАзЭС, что плохо сказывается на интеграции республики в Союз.

"2016 год был показательным для Киргизской Республики в качестве полноправного члена Союза, и произошло много изменений, в том числе, как позитивные моменты были, так и отрицательные. К сожалению, негатив даже временами превалирует, и это в целом накладывает, конечно, отпечаток на то, как народ Киргизстана принимает вступление в ЕврАзЭС, это естественно накладывает отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Киргизстана в ЕврАзЭС", - заявил А.Атамбаев. на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он не стал пояснять, какие именно проблемы возникают во взаимодействии стран-участниц ЕврАзЭС и предложил озвучить их позже в закрытом для прессы режиме.