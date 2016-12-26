Реализация стратегии по обеспечению доступным жильем в Азербайджане потребует инвестиции в 900 млн манатов

Реализация стратегической дорожной карты по обеспечению доступным жильем потребует до 2020 года инвестиции на сумму 900 млн манатов, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы государства в понедельник.
«Реализация стратегии до 2020 года потребует инвестиции в размере 900 млн манатов, которые планируется привлечь как от частных инвесторов, так и от государства», - говорится в документе.
Стратегия предусматривает три основные цели: планирование и реализация обеспечения доступным жильем; предоставление дополнительных полномочий государственному агентству по жилищному строительству (MIDA); применение механизмов, создающих выгодные условия для функционирования рынка доступного жилья.
«Реализация этих целей должна обеспечить прирост ВВП в 2020 году на 249 млн манатов и создание около 10 тыс. новых рабочих мест в строительном секторе», - указывается в документе.
Основной целью деятельности MIDA является предоставление разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, обеспечение эффективного использования финансовых средств, выделяемых на строительство многоквартирных жилых домов.
А.Ахундов
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