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Макроэкономика 26.12.2016 17:13

Реализация стратегии по обеспечению доступным жильем в Азербайджане потребует инвестиции в 900 млн манатов

Реализация стратегической дорожной карты по обеспечению доступным жильем потребует до 2020 года инвестиции на сумму 900 млн манатов, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы государства в понедельник.

«Реализация стратегии до 2020 года потребует инвестиции в размере 900 млн манатов, которые планируется привлечь как от частных инвесторов, так и от государства», - говорится в документе.

Стратегия предусматривает три основные цели: планирование и реализация обеспечения доступным жильем; предоставление дополнительных полномочий государственному агентству по жилищному строительству (MIDA); применение механизмов, создающих выгодные условия для функционирования рынка доступного жилья.

«Реализация этих целей должна обеспечить прирост ВВП в 2020 году на 249 млн манатов и создание около 10 тыс. новых рабочих мест в строительном секторе», - указывается в документе.

Основной целью деятельности MIDA является предоставление разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, обеспечение эффективного использования финансовых средств, выделяемых на строительство многоквартирных жилых домов.

А.Ахундов

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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРАТЕГИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]