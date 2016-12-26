44 тыс. человек эвакуированы из Алеппо за три недели - представитель Эрдогана

Число жителей Алеппо, эвакуированных в Идлиб за последние три недели, достигло 44 тыс. человек, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Сейчас каждый шаг делается с целью того, чтобы обеспечить гуманитарной помощью жителей Алеппо", - цитирует слова И.Калына агентство "Анадолу".

Он добавил, что 200 эвакуированных направлены в Турцию для оказания им медицинской помощи.