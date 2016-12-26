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Регион 26.12.2016 17:19

44 тыс. человек эвакуированы из Алеппо за три недели - представитель Эрдогана

Число жителей Алеппо, эвакуированных в Идлиб за последние три недели, достигло 44 тыс. человек, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Сейчас каждый шаг делается с целью того, чтобы обеспечить гуманитарной помощью жителей Алеппо", - цитирует слова И.Калына агентство "Анадолу".

Он добавил, что 200 эвакуированных направлены в Турцию для оказания им медицинской помощи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, ЭВАКУАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]