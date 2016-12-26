Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8438 RUR   0.0289 GBR   2.1637 TRY   0.5014

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Дек 29 Дек

Дальнее зарубежье 26.12.2016 18:29

Президенты ЕврАзЭС одобрили запуск переговоров с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром о создании ЗСТ

Саммит ЕврАзЭС одобрил предложения начать переговорные процессы о создании зоны свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром, заявил глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

"Сегодня президенты четырех стран одобрили предложения, что нам необходимо запустить переговорный процесс с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром", - сказал журналистам Т.Саркисян.

По его словам, это означает, что на платформе ЕЭК в ближайшее время начнется "интенсивный процесс подготовке заключения соглашения о ЗСТ с этими странами".

"Главам правительств пяти стран даны соответствующие поручения с тем, чтобы сформировать рабочие группы, которые будут участвовать в переговорных процессах", - сказал глава коллегии ЕЭК.

Он пояснил, что итоговое решение формально будет принято лишь после подписания решения всеми президентами, включая главу Белоруссии Александра Лукашенко, который не присутствовал на заседании.

"Первый трек переговоров о заключении договоров о зоне свободной торговли, как вы знаете, уже запущен. Мы ведем переговоры с Израилем, с Сербией, а также отдельный процесс торгово-экономических отношений запущен с КНР", - сказал Т.Саркисян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕАЭС, ЗСТ, РАСШИРЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]