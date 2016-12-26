Президенты ЕврАзЭС одобрили запуск переговоров с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром о создании ЗСТ

Саммит ЕврАзЭС одобрил предложения начать переговорные процессы о создании зоны свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром, заявил глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.
"Сегодня президенты четырех стран одобрили предложения, что нам необходимо запустить переговорный процесс с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром", - сказал журналистам Т.Саркисян.
По его словам, это означает, что на платформе ЕЭК в ближайшее время начнется "интенсивный процесс подготовке заключения соглашения о ЗСТ с этими странами".
"Главам правительств пяти стран даны соответствующие поручения с тем, чтобы сформировать рабочие группы, которые будут участвовать в переговорных процессах", - сказал глава коллегии ЕЭК.
Он пояснил, что итоговое решение формально будет принято лишь после подписания решения всеми президентами, включая главу Белоруссии Александра Лукашенко, который не присутствовал на заседании.
"Первый трек переговоров о заключении договоров о зоне свободной торговли, как вы знаете, уже запущен. Мы ведем переговоры с Израилем, с Сербией, а также отдельный процесс торгово-экономических отношений запущен с КНР", - сказал Т.Саркисян.
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