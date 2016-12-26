Путин проинформировал лидеров стран ОДКБ о взаимодействии с Анкарой и Тегераном в сирийском урегулировании

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) проинформировал лидеров стран-участниц о координации с Турцией и Ираном в вопросе стабилизации ситуации в Сирии, сообщил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

"Президент России проинформировал своих коллег о тех шагах, которые предпринимает РФ по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном", - сказал журналистам Н.Бордюжа.

Он отметил, что в ходе заседания обсуждались вопросы терроризма в целом, "особенно активизация в последнее время террористических ячеек в наших государствах".

"За последние только несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России, в других государствах-членах организации", - заявил Н.Бордюжа.

"Есть ряд поручений по оценке вновь возникших угроз и выработке тех мер, которые необходимо предпринять коллективно всем государствам по их нейтрализации", - отметил генсек ОДКБ.