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Дальнее зарубежье 26.12.2016 18:56

Путин проинформировал лидеров стран ОДКБ о взаимодействии с Анкарой и Тегераном в сирийском урегулировании

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) проинформировал лидеров стран-участниц о координации с Турцией и Ираном в вопросе стабилизации ситуации в Сирии, сообщил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

"Президент России проинформировал своих коллег о тех шагах, которые предпринимает РФ по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном", - сказал журналистам Н.Бордюжа.

Он отметил, что в ходе заседания обсуждались вопросы терроризма в целом, "особенно активизация в последнее время террористических ячеек в наших государствах".

"За последние только несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России, в других государствах-членах организации", - заявил Н.Бордюжа.

"Есть ряд поручений по оценке вновь возникших угроз и выработке тех мер, которые необходимо предпринять коллективно всем государствам по их нейтрализации", - отметил генсек ОДКБ.

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Тэги: ОДКБ, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]