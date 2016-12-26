Президент утвердил критерий нужды и прожиточный минимум на 2017 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил на 2017 год размер "критерий нужды", используемый для определения размера адресной социальной помощи (АСП), в 116 манатов.

Кроме того, президент утвердил закон "О прожиточном минимуме на 2017 год", который определен на уровне 155 манатов.

В том числе для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается установить на 2017 год на уровне 164,5 манатов, для пенсионеров - 130,2 манатов, для детей - 136,6 манатов.

Азербайджан с 2006 года перешел на систему адресной социальной помощи. Размер адресной социальной помощи определяется исходя из разницы между "критерием нужды" и размером дохода на одного члена семьи. Семьи, чей доход на человека ниже этого критерия и являются получателями адресной социальной помощи.

А.Азизов