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Социум 26.12.2016 19:04

Президент утвердил критерий нужды и прожиточный минимум на 2017 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил на 2017 год размер "критерий нужды", используемый для определения размера адресной социальной помощи (АСП), в 116 манатов.

Кроме того, президент утвердил закон "О прожиточном минимуме на 2017 год", который определен на уровне 155 манатов.

В том числе для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается установить на 2017 год на уровне 164,5 манатов, для пенсионеров - 130,2 манатов, для детей - 136,6 манатов.

Азербайджан с 2006 года перешел на систему адресной социальной помощи. Размер адресной социальной помощи определяется исходя из разницы между "критерием нужды" и размером дохода на одного члена семьи. Семьи, чей доход на человека ниже этого критерия и являются получателями адресной социальной помощи.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРОЖИТОЧНЫЙ, МИНИМУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]