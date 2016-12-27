Южнокорейская правящая партия раскололась по вопросу импичмента президента

Представители южнокорейской правящей партии "Сэнури" разошлись во мнениях относительно проведения процедуры импичмента президента Пак Кын Хе, сообщают во вторник агентство "Ренхап".
По ее данным, группа из 29 депутатов приняла решение покинуть партию. В своем заявлении они обвинили "Сэнури" в отказе принятия новых реформ и в поддержки Пак Кын Хе.
"Наш уход станет толчком для того, чтобы трагический инцидент с импичментом президента стал возможностью для развития демократии", - говорится в нем.
Ранее южнокорейский парламент проголосовал за запуск процедуры импичмента в отношении Пак Кын Хе. Теперь ее судьбу будет решать Конституционный суд Южной Кореи. На время этой процедуры ее полномочия перейдут к премьер-министру страны Хвану Гё Ану.
Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как стало известно, что ее приближенная Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Кроме этого, Цой Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в НКО, созданные для нужд Цой Сун Силь.
Южнокорейская прокуратура предъявила обвинения Цой Сун Силь и двум бывшим помощникам Пак Кын Хе, которые, предположительно, были пособниками Цой Сун Силь.
Оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе нарушила конституцию страны тем фактом, что позволила Цой Сун Силь вмешиваться в дела государственного управления.
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