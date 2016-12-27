Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

СНГ 27.12.2016 14:12

На здании администрации президента Молдавии флага ЕС не будет

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ничего не имеет против Евросоюза, но на здании его администрации будет висеть лишь флаг республики.

"Законодательство Молдавии не требует обязательного вывешивания на госучреждениях других флагов, кроме государственного флага. Оговаривается лишь возможность установки флага ЕС, но мы являемся страной-членом СНГ, почему на здании нет этого флага? Мы входим в состав ООН, почему нет флага этой авторитетной международной организации? Поэтому на здании резиденции президента будет в соответствии с законодательством лишь флаг Молдавии и точка", - заявил глава государства в понедельник вечером, выступая на канале PRO TV Chisinau.

Комментируя попытки активистов Либеральной партии вновь водрузить на здание администрации президента флаг ЕС, он выразил мнение, что "либералам нечего делать, у них низкий рейтинг, и таким образом они пытаются себя проявить".

По его словам, он беседовал с послами стран ЕС, аккредитованными в Кишиневе, и договорился ежемесячно встречаться с ними для того, чтобы обсуждать текущие проблемы.

"И свой второй официальный визит после Москвы, я совершу в Брюссель. Поэтому отношения останутся хорошими и будут конструктивно развиваться", - уверен И.Додон.

Кроме того, президент объяснил, почему его официальный сайт сменил название языка с румынского на молдавский.

"Президент должен чтить законодательство и Конституцию Молдавии, в которой четко сказано, что государственным языком является молдавский. Да, Конституционный суд признал приоритетным Декларацию о независимости Молдавии, в которой государственным языком провозглашен румынский, но Основной закон превыше других документов, и с решением Конституционного суда еще предстоит разобраться", - сказал он, напомнив, что большинство граждан республики также считают государственным языком молдавский.

И.Додон отметил, что некоторые ученые часто меняют свое мнение и многие сотрудники Академии наук, которые сейчас говорят о румынском языке, в годы правления Владимира Воронина (2001 - 2009 гг.) говорили, что язык - молдавский.

"Поэтому я считаю, что решать такие принципиальные вещи должен народ, а большинство граждан, делегируя своим голосованием право принятия Конституции парламенту, решили, что язык - молдавский. И до тех пор, пока граждане не решат изменить Конституцию, ситуация не изменится", - подчеркнул президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЗИДЕНЦИЯ, ФЛАГ


Похожие новости


Избранный президент Молдавии Додон намерен стать беспартийным Центризбирком Молдавии подтвердил победу Додона на президентских выборах В Молдавии пройдут выборы президента Сближение Молдавии с ЕС приоритетная задача страны - президент Тимофти Тимофти отказывается покидать президентский пост Президент Молдавии не будет подавать в отставку, удивляется, что до сих пор не отстранен глава нацбанка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]