На здании администрации президента Молдавии флага ЕС не будет

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ничего не имеет против Евросоюза, но на здании его администрации будет висеть лишь флаг республики.

"Законодательство Молдавии не требует обязательного вывешивания на госучреждениях других флагов, кроме государственного флага. Оговаривается лишь возможность установки флага ЕС, но мы являемся страной-членом СНГ, почему на здании нет этого флага? Мы входим в состав ООН, почему нет флага этой авторитетной международной организации? Поэтому на здании резиденции президента будет в соответствии с законодательством лишь флаг Молдавии и точка", - заявил глава государства в понедельник вечером, выступая на канале PRO TV Chisinau.

Комментируя попытки активистов Либеральной партии вновь водрузить на здание администрации президента флаг ЕС, он выразил мнение, что "либералам нечего делать, у них низкий рейтинг, и таким образом они пытаются себя проявить".

По его словам, он беседовал с послами стран ЕС, аккредитованными в Кишиневе, и договорился ежемесячно встречаться с ними для того, чтобы обсуждать текущие проблемы.

"И свой второй официальный визит после Москвы, я совершу в Брюссель. Поэтому отношения останутся хорошими и будут конструктивно развиваться", - уверен И.Додон.

Кроме того, президент объяснил, почему его официальный сайт сменил название языка с румынского на молдавский.

"Президент должен чтить законодательство и Конституцию Молдавии, в которой четко сказано, что государственным языком является молдавский. Да, Конституционный суд признал приоритетным Декларацию о независимости Молдавии, в которой государственным языком провозглашен румынский, но Основной закон превыше других документов, и с решением Конституционного суда еще предстоит разобраться", - сказал он, напомнив, что большинство граждан республики также считают государственным языком молдавский.

И.Додон отметил, что некоторые ученые часто меняют свое мнение и многие сотрудники Академии наук, которые сейчас говорят о румынском языке, в годы правления Владимира Воронина (2001 - 2009 гг.) говорили, что язык - молдавский.

"Поэтому я считаю, что решать такие принципиальные вещи должен народ, а большинство граждан, делегируя своим голосованием право принятия Конституции парламенту, решили, что язык - молдавский. И до тех пор, пока граждане не решат изменить Конституцию, ситуация не изменится", - подчеркнул президент.