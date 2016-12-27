В Японии планируют бороться с проблемой смерти служащих от переработок

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об экстренных мерах по борьбе с проблемой летальных исходов среди работников японских компаний в связи со слишком напряженным трудовым графиком, сообщает японское издание "Джэпэн таймс".
Речь идет о слишком продолжительном рабочем дне, что нарушает трудовое законодательство страны, уточняет издание.
В министерстве пообещали обнародовать имена компаний, которые стали объектами проверок из-за гибели сотрудников, в том случае, если существуют подозрения в том, что причиной смерти стала переработка.
Кроме этого, в министерстве хотят разработать для компаний нормативы по продолжительности рабочего дня. Таким образом, японские власти хотят бороться с неоплачиваемой сверхурочной работой.
"Джэпэн таймс" напоминает, что согласно правилам от 2015 года власти публикуют имена компаний, когда их руководство в нарушение закона заставляет работать сверхурочно более 10 своих сотрудников или более четверти всех работников, как минимум, в трех офисах.
Ожидается, что новые меры вступят в силу уже в январе, однако более масштабные мероприятия в этой области можно ожидать в марте 2017 года.
"Смерть от переработки" (каро:си) считается достаточно распространенной проблемой в Японии. Эта стало причиной смерти премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году: премьер за 20 месяцев работы на своем посту имел всего три выходных и трудился не менее 12 часов в сутки.
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