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Дальнее зарубежье 27.12.2016 14:25

В Японии планируют бороться с проблемой смерти служащих от переработок

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об экстренных мерах по борьбе с проблемой летальных исходов среди работников японских компаний в связи со слишком напряженным трудовым графиком, сообщает японское издание "Джэпэн таймс".

Речь идет о слишком продолжительном рабочем дне, что нарушает трудовое законодательство страны, уточняет издание.

В министерстве пообещали обнародовать имена компаний, которые стали объектами проверок из-за гибели сотрудников, в том случае, если существуют подозрения в том, что причиной смерти стала переработка.

Кроме этого, в министерстве хотят разработать для компаний нормативы по продолжительности рабочего дня. Таким образом, японские власти хотят бороться с неоплачиваемой сверхурочной работой.

"Джэпэн таймс" напоминает, что согласно правилам от 2015 года власти публикуют имена компаний, когда их руководство в нарушение закона заставляет работать сверхурочно более 10 своих сотрудников или более четверти всех работников, как минимум, в трех офисах.

Ожидается, что новые меры вступят в силу уже в январе, однако более масштабные мероприятия в этой области можно ожидать в марте 2017 года.

"Смерть от переработки" (каро:си) считается достаточно распространенной проблемой в Японии. Эта стало причиной смерти премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году: премьер за 20 месяцев работы на своем посту имел всего три выходных и трудился не менее 12 часов в сутки.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПЕРЕРАБОТКА, СМЕРТИ, КОНТРМЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]