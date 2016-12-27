В Белоруссии утверждена программа развития страны, в которой ключевая задача - полностью нормализовать отношения с ЕС

Белоруссия ставит перед собой задачу нормализовать отношения с Евросоюзом и заключить с ним базовое соглашение о партнерстве и сотрудничестве в ближайшие пять лет.

Данное решение содержится в утвержденной указом президента программе социально-экономического развития республики на 2016-2020 годы.

"Одна из ключевых задач на перспективу - полная нормализация отношений и выход на заключение базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Белоруссией и Европейским союзом", - сказано в документе.

В программе отмечено, что приоритетом на европейском векторе является интенсификация партнерства со странами Европейского союза в сферах торговли и высокотехнологичных инвестиций, транспорта, транзита, трансграничного и регионального сотрудничества, упрощения визового режима, охраны окружающей среды.

В конце ноября заместитель министра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина заявила, что Минск уже готов к работе над базовым соглашением о сотрудничестве с ЕС, Евросоюз - пока нет.

"Белорусская сторона на всех встречах всегда артикулирует нашу заинтересованность в том, чтобы начать переговоры (по соглашению - ИФ) или хотя бы консультации", - сказала замминистра.

"Пока европейская сторона не готова. Как сказала госпожа Викторин (Андреа Викторин - глава представительства Европейского союза в Белоруссии - ИФ), пока Евросоюз хочет видеть больший прогресс со стороны Беларуси по вопросам развития демократических институтов. Это их позиция", - сказала Е.Купчина.

Она подчеркнула, что Минск считает соглашение о сотрудничестве с ЕС абсолютно необходимым. "Это неправильно, что такая страна, как Белоруссия, которая вносит свой довольно весомый вклад в региональную стабильность и безопасность и которая значительно продвинулась в построении партнерских отношений с ЕС, не имеет даже переговорного процесса насчет соглашения о сотрудничестве", - резюмировала замглавы белорусского внешнеполитического ведомства.

Белоруссия - единственная из всех стран "Восточного партнерства", у которой нет соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом.